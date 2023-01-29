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Сегодня, 17:10

Шкриньяр подтвердил, что договорился о контракте с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр подтвердил, что договорился о контракте с «ПСЖ».

«Да, это правда, но больше я пока ничего не могу сказать. Я жду соглашения между клубами», — приводит слова защитника сборной Словакии Futbolsfz.

27-летний словак уже подписал предварительный контракт с чемпионами Франции.

«ПСЖ» готов заплатить «Интеру» за Шкриньяра 10 миллионов евро, но «нерадзурри» считают данную цену заниженной и хотят получить 20 миллионов. Шкриньяр не будет продлевать контракт с миланским клубом, срок действия которого истекает 30 июня 2023.

В текущем сезоне защитник сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
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 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 20 4 7 9 31-41 19
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
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 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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29.01 22:45
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