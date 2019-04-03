"Страсбур" разгромил "Реймс" благодаря дублю Гонсалвеша, "Монпелье" обыграл "Генгам"

"Страсбур" с разгромным счетом победил "Реймс" в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0). Дублем отметился хавбек Антони Гонсалвеш.

"Страсбур" набрал 42 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Реймс" с 46 баллами расположился на 6-й строчке.

В другом матче "Монпелье" дома победил "Генгам" (2:0). Хозяева набрали 45 очков и поднялись на 7-е место. Гости с 22 баллами расположились на предпоследней строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

"Страсбур" - "Реймс" - 4:0 (1:0)

Голы: Да Кошта, 45+3 (1:0). Гонсалвеш, 46 (2:0). Гонсалвеш, 69 (3:0). Да Кошта, 76 - с пенальти (4:0).

"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес, Льенар, Гонсалвеш, Фофана, Да Кошта (Айорк, 86), Мотиба (Каси, 70), Зохи (Томассон, 50).

"Реймс": Менди, Энгелс, Рахман Баба, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Думбья (Кафаро, 64), Чаваррия (Сук Хюн Джун, 81), Зенели, Уден (Диа, 64).

Предупреждения: Уден, 41. Томассон, 56. Энгелс, 83. Кафаро, 85.

Удаление: Томассон, 88.

Судья: Стина.

3 апреля. Страсбург. Стадион "La Meinau".

"Монпелье" - "Генгам" - 2:0 (1:0)

Голы: Делор, 22 (1:0). Ристич, 78 (2:0).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Ле Таллек, Ристич, Молле (Лан, 70), Скири, Делор (Шкулетич, 85), Лаборд (Камара, 70).

"Генгам": Кайар, Сорбон, Кербрат, Ребошу, Траоре, Ндонг, Коко (Бенезе, 64), Фири, Мергем, Роделен (Блас, 76), Тюрам (Менди, 46).

Предупреждения: Мергем, 67. Траоре, 68.

Судья: Шнайдер.

3 апреля. Монпелье. Стадион "La Mosson".

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