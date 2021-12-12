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«Марсель» на выезде обыграл «Страсбур»

«Марсель» на выезде обыграл «Страсбур» и вышел на второе место в лиге 1
20:56
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«Марсель» победил «Страсбург» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

На 62-й минуте счет в матче ударом в падении через себя открыл Бамба Дьенг. Дуйе Чалета-Цар на 82-й минуте забил второй мяч.

«Марсель» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У «Страсбура» 26 очков и седьмая позиция.

Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 19:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:2
Марсель
Голы
Дьенг, 62 (0:1), Чалета-Цар, 82 (0:2)
Страсбур
Селс Гильбер Перрен (Льенар, 79 ) Каси (Сахи, 79 ) Ньямси Джикю Томассон Беллегард Сиссоко (Гамейро, 72 ) Диалло Айорк
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес Чалета-Цар Лирола (Гендузи, 65) Камара Ронжье (Балерди, 86) Гей Пайет Луис Энрике (Жерсон, 80) Дьенг (Дженгиз Юндер, 66)
Предупреждения
Айорк 49, Ньямси 71  -  Гендузи 68
Судьи
Лесаж

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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