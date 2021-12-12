«Марсель» на выезде обыграл «Страсбур»
«Марсель» победил «Страсбург» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции.
На 62-й минуте счет в матче ударом в падении через себя открыл Бамба Дьенг. Дуйе Чалета-Цар на 82-й минуте забил второй мяч.
«Марсель» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У «Страсбура» 26 очков и седьмая позиция.
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