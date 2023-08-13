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Сегодня, 23:45

«Лион» проиграл «Страсбуру» в первом туре лиги 1

Руслан Минаев
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Жан-Рикне Бельгард.
Фото AFP

«Лион» на выезде проиграл «Страсбуру» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У хозяев забивали Жан-Рикне Бельгард и Лебо Мотиба. У гостей отметился Николас Тальяфико.

«Страсбур» в следующем туре отправится в гости к «Монако» 20 августа. «Лион» примет «Монпелье» 19-го числа.

Франция. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 21:45. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
Лион

ФК Лион
ФК Страсбур
0
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«Ренн» разгромил «Метц» в первом туре лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 2 : 4
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 2 : 2
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 1 : 2
13.08 18:05
Ренн – Метц
 5 : 1
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 2 : 1
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Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
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