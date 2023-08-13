«Лион» проиграл «Страсбуру» в первом туре лиги 1
«Лион» на выезде проиграл «Страсбуру» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 1:2.
У хозяев забивали Жан-Рикне Бельгард и Лебо Мотиба. У гостей отметился Николас Тальяфико.
«Страсбур» в следующем туре отправится в гости к «Монако» 20 августа. «Лион» примет «Монпелье» 19-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|3 : 2
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|2 : 4
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|2 : 2
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|1 : 2
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|5 : 1
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
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