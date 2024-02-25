Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

25 февраля, 00:57

Хет-трик Камара принес «Бресту» победу над «Страсбуром»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Махди Камара (слева).
Фото AFP

«Брест» на выезде разгромил «Страсбур» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Все три гола гостей забил полузащитник Махди Камара.

«Брест» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1 с 43 очками.

«Страсбур» идет на 12-й строчке с 25 очками.

Франция. Лига 1. 23-й тур
24 февр, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:3
Брест

Футбол
ФК Брест
ФК Страсбур
1
Читайте также
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Кастеллетто принес «Нанту» победу над «Лорьяном»

Футболист «Бордо» Элис потерял сознание во время матча с «Генгамом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 16 6 1 54-19 54
2
 Брест 23 12 7 4 34-18 43
3
 Монако 23 12 5 6 44-34 41
4
 Ницца 23 11 7 5 22-15 40
5
 Лилль 23 10 8 5 33-20 38
6
 Ланс 23 10 6 7 30-24 36
7
 Ренн 23 9 8 6 35-27 35
8
 Реймс 23 10 4 9 30-31 34
9
 Марсель 23 8 9 6 33-25 33
10
 Лион 23 8 4 11 25-35 28
11
 Тулуза 23 6 8 9 25-31 26
12
 Нант 23 7 4 12 23-34 25
13
 Страсбур 23 6 7 10 23-35 25
14
 Гавр 23 5 9 9 24-30 24
15
 Монпелье 23 5 8 10 25-31 23
16
 Лорьян 23 5 7 11 31-44 22
17
 Метц 23 4 5 14 19-37 17
18
 Клермон Фут 23 3 8 12 16-36 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 23:00
Монако – ПСЖ
 - : -
2.03 19:00
Реймс – Лилль
 - : -
2.03 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
3.03 15:00
Тулуза – Ницца
 - : -
3.03 17:00
Брест – Гавр
 - : -
3.03 17:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
3.03 17:00
Нант – Метц
 - : -
3.03 19:05
Ренн – Лорьян
 - : -
3.03 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости