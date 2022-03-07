Стивен Джеррард хочет видеть Вейналдума в «Астон Вилле»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sport.es.

По данным источника, игрока хочет видеть в «Астон Вилле» главный тренер Стивен Джеррард. Клуб готов заплатить за трансфер 31-летнего хавбека 25 миллионов евро.

Вейналдум выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.