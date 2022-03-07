Стивен Джеррард хочет видеть Вейналдума в «Астон Вилле»
Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sport.es.
По данным источника, игрока хочет видеть в «Астон Вилле» главный тренер Стивен Джеррард. Клуб готов заплатить за трансфер 31-летнего хавбека 25 миллионов евро.
Вейналдум выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
8
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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5 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Лорьян – Лион
|1 : 4
|5.03
|19:00
|
Ланс – Брест
|0 : 1
|5.03
|23:00
|
Ницца – ПСЖ
|1 : 0
|6.03
|15:00
|
Сент-Этьен – Метц
|1 : 0
|6.03
|17:00
|
Бордо – Труа
|0 : 2
|6.03
|17:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Реймс – Страсбур
|1 : 1
|6.03
|17:00
|
Ренн – Анже
|2 : 0
|6.03
|19:05
|
Лилль – Клермон Фут
|4 : 0
|6.03
|22:45
|
Марсель – Монако
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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