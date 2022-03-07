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Сегодня, 08:08

Стивен Джеррард хочет видеть Вейналдума в «Астон Вилле»

Виктория Кравченко

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sport.es.

По данным источника, игрока хочет видеть в «Астон Вилле» главный тренер Стивен Джеррард. Клуб готов заплатить за трансфер 31-летнего хавбека 25 миллионов евро.

Вейналдум выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Джорджиньо Вайналдум
Стивен Джеррард
ФК Астон Вилла
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 1 : 4
5.03 19:00
Ланс – Брест
 0 : 1
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 1 : 0
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 1 : 0
6.03 17:00
Бордо – Труа
 0 : 2
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 1 : 1
6.03 17:00
Ренн – Анже
 2 : 0
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
6.03 22:45
Марсель – Монако
 0 : 1
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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