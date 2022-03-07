«ПСЖ» претендует на нападающего «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда

«ПСЖ» следит за ситуацией с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает The Times.

Ранее появилась информация, что Рэшфорд обеспокоен тем, что не имеет твердого места в стартовом составе «МЮ».

Отметим, что в 2022 году Рэшфорд всего два раза выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. При этом он шесть раз выходил на замену. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Контракт Рэшфорда с «Ман Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Также в нем прописана опция продления соглашения еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.