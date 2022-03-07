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Сегодня, 18:54

«ПСЖ» претендует на нападающего «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда

Иван Шитик
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP

«ПСЖ» следит за ситуацией с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает The Times.

Ранее появилась информация, что Рэшфорд обеспокоен тем, что не имеет твердого места в стартовом составе «МЮ».

Отметим, что в 2022 году Рэшфорд всего два раза выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. При этом он шесть раз выходил на замену. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Контракт Рэшфорда с «Ман Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Также в нем прописана опция продления соглашения еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 - : -
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
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Труа – Нант
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13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
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Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
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Страсбур – Монако
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Лионель Месси

ПСЖ

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