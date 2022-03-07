Маркиньос рассказал, что «ПСЖ» помогает Рамосу набрать форму
Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о совместных тренировках с игроком команды Серхио Рамосом.
«Я всегда восхищался им и хотел бы играть вместе с ним. Мы все помогаем набрать ему форму. По нему видно, как он хочет играть», — цитирует Маркиньоса Prime Video.
Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В чемпионате он провел 4 матча, отдав одну голевую передачу. Долгое время футболист восстанавливается после повреждений.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
8
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Лорьян – Лион
|1 : 4
|5.03
|19:00
|
Ланс – Брест
|0 : 1
|5.03
|23:00
|
Ницца – ПСЖ
|1 : 0
|6.03
|15:00
|
Сент-Этьен – Метц
|1 : 0
|6.03
|17:00
|
Бордо – Труа
|0 : 2
|6.03
|17:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Реймс – Страсбур
|1 : 1
|6.03
|17:00
|
Ренн – Анже
|2 : 0
|6.03
|19:05
|
Лилль – Клермон Фут
|4 : 0
|6.03
|22:45
|
Марсель – Монако
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
Новости