Маркиньос рассказал, что «ПСЖ» помогает Рамосу набрать форму

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о совместных тренировках с игроком команды Серхио Рамосом.

«Я всегда восхищался им и хотел бы играть вместе с ним. Мы все помогаем набрать ему форму. По нему видно, как он хочет играть», — цитирует Маркиньоса Prime Video.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В чемпионате он провел 4 матча, отдав одну голевую передачу. Долгое время футболист восстанавливается после повреждений.