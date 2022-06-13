Экс-защитник «Сочи» попал в сферу интересов «Сент-Этьена»

Защитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сент-Этьене», сообщает Goal.com.

Стоит отметить, что последним клубом Рами был «Труа», а этим летом бывший защитник «Сочи» станет свободным агентом.

Рами стал футболистом «Труа» летом 2021 года. В 18 матчах за команду Адиль забил три гола.

Напомним, в феврале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с французом.

Ранее чемпион мира-2018 выступал в составе «Боавишты», «Фенербахче», «Марселя», «Севильи», «Милана», «Валенсии» и «Лилля».

«Сент-Этьен» по итогам прошедшего сезоне вылетел из элитного французского дивизиона.