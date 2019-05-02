Национальный союз профессиональных футболистов Франции (LNFP) опубликовал список претендентов на звание лучших игроков и тренеров в сезоне чемпионата страны.
В списке претендентов на звание лучшего тренера сезона - Томас Тухель ("ПСЖ"), Давид Гион ("Реймс"), Брюно Женезьо ("Лион"), Кристоф Гальтье ("Лилль") и Тьерри Лорей ("Страсбур").
На награду лучшему игроку: полузащитник "Ренна" Атем Бен Арфа, нападающие "ПСЖ" Анхель Ди Мария, Неймар и Кильян Мбаппе, а также форвард "Лилля" Николя Пепе.
На звание лучшего молодого игрока: нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, полузащитник "Лиона" Уссем Ауар, нападающий "Лилля" Жонатан Иконе, полузащитник "Марселя" Бубакар Камара и форвард "Ренна" Исмаила Сарр.
В списке претендентов на звание лучшего голкипера: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Бенжамен Леконт ("Монпелье"), Антони Лопеш ("Лион"), Майк Меньян ( "Лилль") и Эдуар Менди ("Реймс").
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