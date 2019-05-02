Национальный союз профессиональных футболистов Франции (LNFP) опубликовал список претендентов на звание лучших игроков и тренеров в сезоне чемпионата страны.

В списке претендентов на звание лучшего тренера сезона - Томас Тухель ("ПСЖ"), Давид Гион ("Реймс"), Брюно Женезьо ("Лион"), Кристоф Гальтье ("Лилль") и Тьерри Лорей ("Страсбур").

Ils ont lutté toute la saison pour faire appliquer leurs plans de jeu.

⚽️ Voici les stratèges de @ligue1conforama, en course pour être élu meilleur entraîneur du championnat. #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/Rry6V2301a – UNFP (@UNFP) 2 мая 2019 г.

На награду лучшему игроку: полузащитник "Ренна" Атем Бен Арфа, нападающие "ПСЖ" Анхель Ди Мария, Неймар и Кильян Мбаппе, а также форвард "Лилля" Николя Пепе.

Le top de l’élite, les stars de la @ligue1conforama, des joueurs qui nous ont fait vibrer toute la saison.

🙌 Et l’un d’eux, élu par ses pairs, remportera le Trophée de meilleur joueur du championnat 👑 🏆 #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/1xrN1aANuB – UNFP (@UNFP) 2 мая 2019 г.

На звание лучшего молодого игрока: нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, полузащитник "Лиона" Уссем Ауар, нападающий "Лилля" Жонатан Иконе, полузащитник "Марселя" Бубакар Камара и форвард "Ренна" Исмаила Сарр.

🚀 On croyait en eux, et ils ont confirmé.

Leur talent a éclaboussé la @ligue1conforama et ces joueurs de moins de 21 ans sont l'avenir du championnat 🔥 #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/exolQncV8g – UNFP (@UNFP) 2 мая 2019 г.

В списке претендентов на звание лучшего голкипера: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Бенжамен Леконт ("Монпелье"), Антони Лопеш ("Лион"), Майк Меньян ( "Лилль") и Эдуар Менди ("Реймс").

Souvent spectaculaires, toujours forcément indispensables, découvrez les prétendants au Trophée de meilleur gardien de @ligue1conforama.



🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/VCnjVPGBFg – Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 2 мая 2019 г.

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