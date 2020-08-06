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Стала известна сумма, которую «Лион» требует за хавбека Ауара. Им интересуется «Ювентус»

13:48
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Стало известно, какую сумму хочет получить «Лион» за полузащитника Уссема Ауара.

По информации Calciomercato, французский клуб готов продать 22-летнего француза за 70 миллионов евро. Сообщается, что в футболисте заинтересован «Ювентус», который готов сделать предложение в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 38 матчей, на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 49,5 миллиона евро.

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