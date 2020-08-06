Стала известна сумма, которую «Лион» требует за хавбека Ауара. Им интересуется «Ювентус»

Стало известно, какую сумму хочет получить «Лион» за полузащитника Уссема Ауара.

По информации Calciomercato, французский клуб готов продать 22-летнего француза за 70 миллионов евро. Сообщается, что в футболисте заинтересован «Ювентус», который готов сделать предложение в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 38 матчей, на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 49,5 миллиона евро.