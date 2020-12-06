Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о переговорах по новому контракту с Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Килианом Мбаппе.

— Мы ведем переговоры, — приводит Le Parisien слова Мбаппе. — Мы хотим вести диалог, Килиан, я думаю, тоже. Пришло время для того, чтобы более четко осознавать будущее. Мы спокойно ведем диалог, все продвигается хорошо. Мы сделали несколько шагов вперед по сравнению с тем, что было 10 дней назад. Мы продолжим переговоры.

В сезоне-2020/21 Мбаппе забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 13 матчах за «ПСЖ». Контракт 21-летнего француза с парижским клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала».