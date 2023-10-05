Спортивный директор «Гавра» заявил, что в клубе очень довольны Кузяевым

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался об адаптации российского полузащитника Далера Кузяева в французском клубе.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них.

Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», – цитирует Бодмера Sport24.

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» в летнее трансферное окно. Он перешел в французский клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Зенитом».

Кузяев провел 7 матчей в лиге 1, отличившись двумя забитыми мячами. До этого полузащитник играл за «Зенит», «Ахмат», «Нефтехимик» и «Карелию».

«Гавр» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции после 7 туров. В ближайшем матче команда Кузяева на выезде сыграет с «Марселем». Матч пройдет в воскресенье, 8 октября.