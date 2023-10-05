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Спортивный директор «Гавра» заявил, что в клубе очень довольны Кузяевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался об адаптации российского полузащитника Далера Кузяева в французском клубе.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них.

Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», – цитирует Бодмера Sport24.

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» в летнее трансферное окно. Он перешел в французский клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Зенитом».

Кузяев провел 7 матчей в лиге 1, отличившись двумя забитыми мячами. До этого полузащитник играл за «Зенит», «Ахмат», «Нефтехимик» и «Карелию».

«Гавр» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции после 7 туров. В ближайшем матче команда Кузяева на выезде сыграет с «Марселем». Матч пройдет в воскресенье, 8 октября.

Источник: Sport24
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
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4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
9
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
10
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
12
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
13
 Нант 7 2 2 3 12-14 8
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
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 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
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