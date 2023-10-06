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Сегодня, 09:33

Четверо игроков «ПСЖ» дисквалифицированы за оскорбление фанатов «Марселя»

Алина Савинова
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Усман Дембеле.
Фото AFP

Игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани и Левен Кюрзава получили дисквалификацию на один матч лиги 1 за оскорбления в адрес болельщиков «Марселя», сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Марселем» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции, который прошел 24 сентября. После игры Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Кюрзава вместе с болельщиками выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес команды из Марселя.

Также дисциплинарный комитет LFP принял решение закрыть фанатскую трибуну на стадионе «ПСЖ» на два матча (один — условно).

На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 12 очков за 7 туров. «Марсель» с 9 очками расположился на 12-й позиции.

В 8-м туре красно-синие на выезде сыграют против «Ренна». Матч пройдет 8 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. «ПСЖ» возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

Источник: https://www.lfp.fr/Articles/Discipline/2023/10/05/commission-de-discipline-les-decisions-du-5-octobre-2023
Ашраф Хакими
Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
9
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
10
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
12
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
13
 Нант 7 2 2 3 12-14 8
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 - : -
7.10 18:00
Метц – Ницца
 - : -
7.10 22:00
Реймс – Монако
 - : -
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 - : -
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

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