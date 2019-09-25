Издание L'Equipe отметило игру полузащитника Александра Головина после победы «Монако» над «Ниццей»? (3:1), написав «Спасибо, Головин» на английском языке. Россиянин оформил дубль и отметился голевой передачей.

«Благодаря великолепной игре Головина «Монако» выиграл у «Ниццы», — говорится в тексте сообщения.

Contre Nice et gr?ce ? un grand match de Golovin, Monaco s'impose pour la premi?re fois de la saison > https://t.co/JsGOsz49eZ pic.twitter.com/Wn3aKHWAKy — L'?QUIPE (@lequipe) September 24, 2019

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