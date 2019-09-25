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Spasiba Golovin. Обложка L'Equipe о Головине после матча «Монако» — «Ницца»

00:35
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Издание L'Equipe отметило игру полузащитника Александра Головина после победы «Монако» над «Ниццей»? (3:1), написав «Спасибо, Головин» на английском языке. Россиянин оформил дубль и отметился голевой передачей.

«Благодаря великолепной игре Головина «Монако» выиграл у «Ниццы», — говорится в тексте сообщения.

Монако — Ницца

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