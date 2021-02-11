Неймар - о травме: «Безумно грустно, когда слышу: «он ныряет», «плакса», «ребенок»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о травме, которую он получил перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

11 февраля 29-летнему бразильскому футболисту диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги. Неймар пропустит около четырех недель и не сыграет с каталонцами 16 февраля в ЛЧ.

«Печаль велика, боль огромна, а слезы не остановить. Я еще раз на некоторое время оторван от того, что люблю делать сильнее всего в жизни, — играть в футбол.

Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, ведь я иду в дриблинг и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня.

Мне безумно грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: «его действительно стоит бить», «он ныряет», «плакса», «ребенок», «избалованный» и так далее.

Если честно, меня это печалит, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше», — написал бразилец в Instagram.

В текущем сезоне Неймар провел 18 матчей за "ПСЖ" и забил 13 голов.