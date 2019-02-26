СМИ: Заместителем спортивного директора "Монако" станет Ольга Дементьева

Заместителем спортивного директора "Монако" станет Ольга Дементьева, сообщает L'Equipe. Ранее она занимала пост административного директора монегасков.

Дементьева является советником президента "Монако" Дмитрия Рыболовлева. Сообщается, что она не будет заниматься спортивными вопросами, но станет ответственной за административные аспекты составления контрактов игроков.

Напомним, ранее Вадим Васильев был уволен с поста вице-президента "Монако". Его место занял Олег Петров.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков после 26 туров.

Все о чемпионате Франции - здесь