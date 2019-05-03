Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель может покинуть свой пост после окончания сезона, сообщает RMC. Сам специалист отрицает эти слухи, однако французские СМИ предполагают, что руководство "ПСЖ" может уволить немца, который провел неоднозначный сезон. С ним "ПСЖ" снова выиграл чемпионат Франции, но не смог добиться успеха в Лиге чемпионов и во внутренних кубках.

По данным источника, за ситуацией с Тухелем следят в "Челси" и "Баварии". Эти клубы готовы предложить ему контракт в случае, если специалист освободится.