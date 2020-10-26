СМИ: Погба отказался выступать за сборную Франции после слов президента страны об исламе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба решил прекратить выступать за национальную команду, утверждает The Sun.

Причина такого решения — слова президента Франции Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати.

«Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма», — заявил Макрон.

Данные слова Погба посчитал оскорбительными для себя и французских мусульман.

16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда.