СМИ: Неймар готов сыграть с "Монако"

Нападающий "ПСЖ" Неймар восстановился после травмы и вернется на поле в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако".

Форвард сообщил главному тренеру парижан Томасу Тухелю о своем желании принять участие в матче с монегасками, информирует RMS Sport.

Сообщается, что медицинский штаб клуба оценит состояние Неймара в субботу. Если результаты будут положительными, футболист сможет принять участие в воскресной игре.

27-летний бразилец получил перелом пятой плюсневой кости ноги в матче Кубка Франции со "Страсбуром", который состоялся 23 января.

В текущем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 23 матча, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.