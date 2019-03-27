03:01 | Футбол — Франция

СМИ: Моуринью может возглавить "Лион" или "Монако"

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Главной темой сегодняшнего номера L'Equipe является возможный приход португальского специалиста Жозе Моуринью в чемпионат Франции. По информации источника, португальский специалист и агент Жорже Мендеш рассматривали такой вариант продолжения карьеры. Моуринью может возглавить "Лион" или "Монако", которые сейчас тренируют Брюно Женезьо и Леонарду Жардим соответственно. 

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