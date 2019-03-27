СМИ: Моуринью может возглавить "Лион" или "Монако"

Главной темой сегодняшнего номера L'Equipe является возможный приход португальского специалиста Жозе Моуринью в чемпионат Франции. По информации источника, португальский специалист и агент Жорже Мендеш рассматривали такой вариант продолжения карьеры. Моуринью может возглавить "Лион" или "Монако", которые сейчас тренируют Брюно Женезьо и Леонарду Жардим соответственно.

It begins: L’Équipe report tomorrow that José Mourinho is considering seeking to place himself at either Lyon or Monaco. pic.twitter.com/ZnjEsJhuJM – Get French Football News (@GFFN) 26 марта 2019 г.