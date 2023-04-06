Сиссоко — о выходе в финал Кубка Франции: «Это волшебство»

Полузащитник «Нанта» Мусса Сиссоко прокомментировал победу над «Лионом» (1:0) в полуфинале Кубка Франции. «Канарейки» второй год подряд вышли в финал.

«Это волшебство, мы играем в футбол, чтобы испытывать такие эмоции», — сказал Сиссоко в эфире французского телевидения.

Команда Антуана Комбуаре является действующим победителем турнира. Победа в Кубке Франции дает прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.