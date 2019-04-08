Шупо-Мотинг извинился за свой невероятный промах

Форвард "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг - о своем промахе в матче чемпионата Франции против "Страсбура" (2:2).

- Вначале я думал, что Нкунку отдаст мне передачу, но он ударил. Потом я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч, - цитирует футболиста Get French Football News. - После этого я сомневался, трогать ли мне мяч, я спросил у себя, не в офсайде ли я. Все произошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился в штангу. Мне очень жаль, потому что я думал, что мяч после удара Нкунку сам залетит в ворота. Я прошу прощения, но нам нужно идти дальше с высоко поднятой головой.

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