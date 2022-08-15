«Севилья», «Ньюкасл» и «Лилль» проявляют интерес к форварду «Ренна» Лаборду

Нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборд интересен трем клубам.

Как сообщает Foot Mercato, «Севилья», «Ньюкасл» и «Лилль» заинтересованы в 28-летнем игроке. Французский клуб готов продать футболиста за сумму более 25 миллионов евро.

Лаборд выступает за «Ренн» с августа 2021 года. В текущем сезоне форвард сыграл за команду 2 матча и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.