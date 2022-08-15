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15 августа, 23:36

«Севилья», «Ньюкасл» и «Лилль» проявляют интерес к форварду «Ренна» Лаборду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборд интересен трем клубам.

Как сообщает Foot Mercato, «Севилья», «Ньюкасл» и «Лилль» заинтересованы в 28-летнем игроке. Французский клуб готов продать футболиста за сумму более 25 миллионов евро.

Лаборд выступает за «Ренн» с августа 2021 года. В текущем сезоне форвард сыграл за команду 2 матча и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a4164048897133454075-lille-a-pris-des-informations-sur-gaetan-laborde
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