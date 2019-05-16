Сеск Фабрегас вернулся в общую группу игроков "Монако"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас восстановился от травмы левой икроножной мышцы и занимается в общей группе футболистов, информирует официальный сайт монегасков. 32-летний испанец не выходил на поле с 13 апреля – матч 32-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (0:0).

Нападающий Стеван Йоветич продолжает наблюдаться под четким вниманием медицинского штаба после повреждения крестообразной связки.

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками после 36 туров.

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