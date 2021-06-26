Серхио Рамос начал заниматься поиском жилья в Париже

Защитник Серхио Рамос, который недавно покинул «Реал», ищет жилье в Париже, сообщает Footmercato.

Ранее чемпион мира в составе сборной Испании перед уходом из мадридского клуба сообщил трем игрокам команды, что продолжит карьеру во французском «ПСЖ».

«Реал» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду. 35-летний защитник выступал за «Королевский клуб» с 2005 года, с 2015-го был капитаном команды. В составе «Реала» Рамос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.