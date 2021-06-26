Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Серхио Рамос начал заниматься поиском жилья в Париже

19:34
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
Теги:

Защитник Серхио Рамос, который недавно покинул «Реал», ищет жилье в Париже, сообщает Footmercato.

Ранее чемпион мира в составе сборной Испании перед уходом из мадридского клуба сообщил трем игрокам команды, что продолжит карьеру во французском «ПСЖ».

«Реал» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду. 35-летний защитник выступал за «Королевский клуб» с 2005 года, с 2015-го был капитаном команды. В составе «Реала» Рамос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Уэльс — Дания: Дольберг открыл счет
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Валерий Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020
Российский чемпион мира по пляжке с 12 м сбил бутылку на голове спецкора «СЭ»!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд