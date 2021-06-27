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Это'О назвал Мбаппе «новым богом» футбола

11:08
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Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О назвал нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Кильяна Мбаппе следующим «богом футбола».

«Криштиану — еще один бог. Вместе с Месси они отмечают нынешний футбол наивысшими оценками. Но «другой бог» придет, когда Месси и Криштиану устанут доставлять нам эти радости. Этим «новым богом» будет Килиан Мбаппе», — приводит слова Это'О Goal со ссылкой на La Nacion.

Также Это'О поделился своим мнением о продлении контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

«Что касается контракта Месси с «Барселоной», то я не могу представить его в другой форме, — отметил Это'О. - Это его клуб, его дом, его любовь. Это не вопрос денег. Лео — это и есть «Барселона», а «Барселона» — это Месси. Знаю, что Лапорта готовит для него надежный и интересный проект».

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