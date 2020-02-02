«Сент-Этьен» уступил «Метцу»
«Сент-Этьен» в матче 22-го тура чемпионата Франции уступил «Метцу» со счетом 1:3.
После этого матча «Сент-Этьен» с 28 очками расположился на 15-м месте в турнирной таблице, «Метц» с 26 очками занимает строчку ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
«Метц» — «Сент-Этьен» — 3:1 (1:0)
Голы: Нгюетт, 44 (1:0). Диалло, 63 (2:0). Нгюетт, 70 (3:0). Амума, 89 (3:1).
«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо (Ангбан, 88), Н`Дорам, Майга, Нгюетт (Амброз, 72), Диалло, Ньян (Делен, 81).
«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко (Диони, 67), Салиба, Кабай (Юссуф, 74), М`Вила, Хазри, Онора, Буанга, Аби (Амума, 46).
Предупреждения: Амума, 51. Кабай, 73.
Судья: Готье (Франция).
2 февраля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».