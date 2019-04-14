"Сент-Этьен" разгромил "Бордо" на своем поле

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл дома "Бордо" со счетом 3:0. "Зеленые" сократили отставание от третьего места, на котором располагается "Лион", до трех очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

32-й тур

"Сент-Этьен" – "Бордо" – 3:0 (0:0)

Голы: Хазри, 56 – с пенальти (1:0). Дебюши, 74 (2:0). Дебюши, 90 (3:0).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри (Диони, 82), Берич (Аит Беннассер, 75), Норден (Полома, 76).

"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Паленсия, Сиссоко (Маджа, 79), Лоре, Юссуф (Бриан, 66), Отавиу, Башич (Плашил, 75), Камано, Карамо.

Предупреждения: Колодзейчак, 3. Кабелла, 46.

Судья: Бюке (Франция).

14 апреля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".