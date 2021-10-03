«Лион» в меньшинстве не смог удержать победу в матче с «Сент-Этьеном»

«Сент-Этьен» и «Лион» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На гол Уссема Ауара хозяева в компенсированное время во втором тайме ответили точным ударом Вахби Хазри с 11-метровой отметки. С 74-й минуты «Лион» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер Антони Лопеш.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

«Сент-Этьен» — «Лион» — 1:1 (0:1)

Голы: Ауар, 42 (0:1). Хазри, 90+4 — с пенальти (1:1).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Будебуз (Аушиш, 78), Юссуф, Камара, Нейу (Гурна-Дуат, 65), Хазри, Буанга (Крассо, 89), Норден (Амума, 65).

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Денайер, 68), Дюбуа, Диоманде, Энрике, Ауар (Густо, 88), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 88), Шакири (Поллерсбек, 76), Токо-Экамби.

Предупреждения: Норден, 32. Камара, 45+3. Дюбуа, 45+3. Токо-Экамби, 90+1. Денайер, 90+3.

Удаление: Антони Лопеш, 74.

Судья: Летексье (Франция).

3 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».