Дубль Давида принес «Лиллю» победу в матче с «Марселем»
«Лилль» обыграл «Марсель» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Пьер-Моруа» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Джонатан Давид.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Лилль» — «Марсель» — 2:0 (1:0)
Голы: Давид, 28 (1:0). Давид, 90+5 (2:0).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Гудмундссон, 46), Ботман, Андре, Онана (Шека, 72), Бурак Йылмаз (Юсуф Языджи, 88), Бамба (Веа, 72), Иконе (Ренату Санчеш, 90+4), Давид.
«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар (Камара, 46), Лирола (Луис Энрике, 81), Перес, Салиба, Балерди (Гей, 90), Ронжье, Жерсон (Харит, 62), Гендузи, Дженгиз Юндер, Дьенг (Милик, 46).
Предупреждения: Мандава, 11. Дженгиз Юндер, 24. Балерди, 37. Бурак Йылмаз, 66.
Удаление: Дженгиз Юндер, 77.
Судья: Пиньяр (Франция).
3 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
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