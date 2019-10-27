«Сент-Этьен» и «Амьен» сыграли вничью
В матче 11-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Амьен» не выявили победителя. Встреча закончилась со счетом 2:2.
«Сент-Этьен» прервал серию из трех побед подряд и набрал 15-е очко. На счету «Амьену» стало 13 баллов.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Сент-Этьен» — «Амьен» — 2:2 (1:0)
Голы: Хазри, 45 (1:0). Мендоса, 68 (1:1). Аколо, 76 (1:2). Дибасси, 80 — в свои ворота (2:2).
«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Паленсия (Норден, 72), Салиба, Фофана, М`Вила, Будебуз (Амума, 75), Хазри, Юссуф, Буанга, Аби (Дебюши, 84).
«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре (Монкондюи, 76), Какюта (Бодмер, 83), Мендоса, Гирасси, Диабате (Аколо, 63).
Предупреждения: Шеджу, 24. Фофана, 71. М`Вила, 77. Какюта, 79. Калабрези, 90.
Судья: Делерю (Франция).
27 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
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