«Сент-Этьен» и «Амьен» сыграли вничью

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Амьен» не выявили победителя. Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Сент-Этьен» прервал серию из трех побед подряд и набрал 15-е очко. На счету «Амьену» стало 13 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Сент-Этьен» — «Амьен» — 2:2 (1:0)

Голы: Хазри, 45 (1:0). Мендоса, 68 (1:1). Аколо, 76 (1:2). Дибасси, 80 — в свои ворота (2:2).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Паленсия (Норден, 72), Салиба, Фофана, М`Вила, Будебуз (Амума, 75), Хазри, Юссуф, Буанга, Аби (Дебюши, 84).

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре (Монкондюи, 76), Какюта (Бодмер, 83), Мендоса, Гирасси, Диабате (Аколо, 63).

Предупреждения: Шеджу, 24. Фофана, 71. М`Вила, 77. Какюта, 79. Калабрези, 90.

Судья: Делерю (Франция).

27 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

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