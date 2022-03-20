Рыболовлев хочет уволить главного тренера, а также спортивного директора и вице-президента «Монако»
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен произвести изменения в руководстве клуба, сообщает L'Equipe.
По информации источника, бизнесмен недоволен последними результатами команды и хочет уволить главного тренера Филиппа Клемана, а также вице-президента клуба Олега Петрова и спортивного директора Пола Митчелла. Сообщается, что результат ближайшей игры против «ПСЖ» не изменит решение Рыболовлева.
«Монако» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 41 очком в 28 матчах. В четверг команда вылетела из Лиги Европы, уступив «Браге» в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей со счетом 1:3.
Матч 29-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» состоится сегодня, 20 марта. Начало — в 15.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
4
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|
5
|Страсбур
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
8
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
9
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
10
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|
20
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|1 : 1
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|0 : 1
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4