Рыболовлев хочет уволить главного тренера, а также спортивного директора и вице-президента «Монако»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен произвести изменения в руководстве клуба, сообщает L'Equipe.

По информации источника, бизнесмен недоволен последними результатами команды и хочет уволить главного тренера Филиппа Клемана, а также вице-президента клуба Олега Петрова и спортивного директора Пола Митчелла. Сообщается, что результат ближайшей игры против «ПСЖ» не изменит решение Рыболовлева.

«Монако» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 41 очком в 28 матчах. В четверг команда вылетела из Лиги Европы, уступив «Браге» в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей со счетом 1:3.

Матч 29-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» состоится сегодня, 20 марта. Начало — в 15.00 (мск).