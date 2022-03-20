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Сегодня, 10:57

«Монако» хочет выручить 50 миллионов евро за Тчуамени

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монако» обозначил цену, которую хочет получить за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, монегаски хотят продать 22-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что на футболиста претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Бывший клуб Тчуамени, «Бордо», получит 20 процентов от продажи игрока.

В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 41 матч за «Монако», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a305254466685961025-mercato-monaco-ca-se-bouscule-pour-aurelien-tchouameni

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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21%

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Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
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Ростов

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23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

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Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
8
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
9
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
10
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
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