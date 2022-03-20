«Монако» хочет выручить 50 миллионов евро за Тчуамени

«Монако» обозначил цену, которую хочет получить за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, монегаски хотят продать 22-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что на футболиста претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Бывший клуб Тчуамени, «Бордо», получит 20 процентов от продажи игрока.

В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 41 матч за «Монако», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.