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«Марсель» в большинстве проиграл «Бресту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пьер Ле Мелу.
Фото AFP

«Марсель» на выезде проиграл «Бресту» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Гости играли в большинстве около получаса матча — на 60-й минуте красную карточку получил форвард «Бреста» Стив Мунье.

Победу хозяевам принес гол Пьера Ле Мелу. 30-летний хавбек забил на 89-й минуте.

«Марсель» (30 очков) занимает девятое место в лиге 1. «Брест» (40) поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 22:45. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:0
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК Марсель
2
2
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Брест 22 11 7 4 31-18 40
3
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
4
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
5
 Монако 22 11 5 6 41-32 38
6
 Ланс 22 10 6 6 28-21 36
7
 Ренн 22 9 7 6 34-26 34
8
 Реймс 22 9 4 9 28-30 31
9
 Марсель 22 7 9 6 29-24 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Монпелье 22 5 8 9 24-27 23
14
 Тулуза 22 5 8 9 22-30 23
15
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
16
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
17
 Метц 22 4 5 13 18-35 17
18
 Клермон Фут 22 3 7 12 16-36 16
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23.02 23:00
Метц – Лион
 - : -
24.02 19:00
Лорьян – Нант
 - : -
24.02 23:00
Страсбур – Брест
 - : -
25.02 15:00
Ланс – Монако
 - : -
25.02 17:00
Гавр – Реймс
 - : -
25.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
25.02 17:00
Тулуза – Лилль
 - : -
25.02 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
25.02 22:45
Марсель – Монпелье
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