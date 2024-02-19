«Марсель» в большинстве проиграл «Бресту»

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«Марсель» на выезде проиграл «Бресту» в матче 22-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Гости играли в большинстве около получаса матча — на 60-й минуте красную карточку получил форвард «Бреста» Стив Мунье.

Победу хозяевам принес гол Пьера Ле Мелу. 30-летний хавбек забил на 89-й минуте.

«Марсель» (30 очков) занимает девятое место в лиге 1. «Брест» (40) поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.