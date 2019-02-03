Руди Гарсия: "Марсель" играл хорошо 15 минут в начале игры и столько же в конце"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия объяснил поражение от "Реймса" (1:2) в матче чемпионата Франции. По его словам, команде не хватило активности.

– Мы отыграли хорошо только 15 минут в начале матча и 15 минут в конце, – цитирует AFP Гарсия. – Этого слишком мало. Нам не хватало активности. Потребовалось пропустить два мяча, чтобы завестись. Вратарь "Реймса" спасал в невероятных ситуациях. Мы также проиграли, поскольку должны были играть в большинстве после фола на Окампосе. Но судья удаление не произвел. К тому же нам не повезло. Соперник нанес всего два удара, а мы совершили ошибки в обороне.

Наша тяжелая серия продолжается. Что касается Балотелли, то мы знали, что он готов играть минут 60-70. К игре с "Дижоном" он должен быть полностью готов.