Рубен Агилар: «Во втором тайме «Монако» расслабляется. Это раздражает»

Защитник «Монако» Рубен Агилар выразил разочарование поражением от «Ниццы» (1:2) в матче чемпионата Франции. Монегаски вели в счете, но пропустили дважды во втором тайме.

— В прошлой игре у нас была ничья, поэтому мы очень хотели победить на этот раз, чтобы начать новую серию, — цитирует AFP Агилара. — Но не получилось. Нам придется все заново начинать, перезагружаться, если мы хотим на что-то надеяться в конце сезона. Это очень раздражает. Мы расслабляемся во втором тайме. Это надо менять, чтобы рассчитывать на победу.