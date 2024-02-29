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29 февраля, 00:12

Колосков: «Динамо» для реального повышения в классе нужно еще пять хороших футболистов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» необходимо усиление.

«Я не видел ни одной игры «Динамо» на сборах. Нет ожидания новизны в действиях «Динамо». Команда не усилилась, новых игроков нет. Пойдем дальше с тем, что было в начале сезона. Дальше все зависит от работы на сборах. Я в полном недоумении. Думаю, что «Динамо» для реального повышения в классе нужно еще пять хороших футболистов. Клуб же зимой никого не купил. Что ж, будем внимательно следить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Колоскова.

После 18 туров «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005581506_koloskov_ya_v_polnom_nedoumenii_ot_togo_chto_u_dinamo_net_transferov
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
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17
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18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
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