Колосков: «Динамо» для реального повышения в классе нужно еще пять хороших футболистов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» необходимо усиление.

«Я не видел ни одной игры «Динамо» на сборах. Нет ожидания новизны в действиях «Динамо». Команда не усилилась, новых игроков нет. Пойдем дальше с тем, что было в начале сезона. Дальше все зависит от работы на сборах. Я в полном недоумении. Думаю, что «Динамо» для реального повышения в классе нужно еще пять хороших футболистов. Клуб же зимой никого не купил. Что ж, будем внимательно следить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Колоскова.

После 18 туров «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.