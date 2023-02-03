Ротен раскритиковал Варана за завершение карьеры в сборной Франции

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен прокомментировал решение защитника Рафаэля Варана завершить международную карьеру.

«Это катастрофа — слышать, что он больше не будет надевать майку сборной в 29 лет. Это долг представлять свою страну, когда тебе 29 лет, и твой клуб позволяет тебе оставаться на высшем уровне», — приводит RMC Sport слова Ротена.

Варан выступал за сборную Франции с 2013 года. На его счету 93 матча за национальную команду, с которой он выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021 году.