Главный тренер «Бреста» пригласил Роналду в лигу 1

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа пригласил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что уровень саудовской про-лиги превосходит лигу 1.

«Я приглашаю Роналду сюда, на поле. Не знаю, заценит ли он это, но все же сделаю это. Речь идет не о том, что я не согласен с ним. Просто Криштиану же никогда не играл в лиге 1, как он тогда может сравнивать? Ему надо здесь сначала поиграть. Я уважаю его мнение, но больше мне нечего сказать», — приводит слова Руа RMC Sport.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.