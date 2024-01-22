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Главный тренер «Бреста» пригласил Роналду в лигу 1

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Главный тренер «Бреста» Эрик Руа пригласил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что уровень саудовской про-лиги превосходит лигу 1.

«Я приглашаю Роналду сюда, на поле. Не знаю, заценит ли он это, но все же сделаю это. Речь идет не о том, что я не согласен с ним. Просто Криштиану же никогда не играл в лиге 1, как он тогда может сравнивать? Ему надо здесь сначала поиграть. Я уважаю его мнение, но больше мне нечего сказать», — приводит слова Руа RMC Sport.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-bresta-rua-priglasil-ronaldu-v-ligu-1-posle-rezonansny-h-slov-portugal-tsa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Брест
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
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ПСЖ – Брест
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