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Роналдо — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мыльная опера, которая затянулась»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Реала» Роналдо оценил возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдет, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», – приводит слова Роналдо RMC Sport.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года, поэтому сейчас он свободно может вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Мбаппе уже мог перейти в «Реал» летом 2022 года, когда завершалось его предыдущее соглашение с «ПСЖ», но тогда он в последний момент решил остаться во французском клубе.

Килиан Мбаппе
Роналдо
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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