Роналдо — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мыльная опера, которая затянулась»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо оценил возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдет, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», – приводит слова Роналдо RMC Sport.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года, поэтому сейчас он свободно может вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Мбаппе уже мог перейти в «Реал» летом 2022 года, когда завершалось его предыдущее соглашение с «ПСЖ», но тогда он в последний момент решил остаться во французском клубе.