Гришин: «Надо отдать должное Рыболовлеву, он очень многое сделал для «Монако»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возможный уход владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева из клуба.

«Только Головин может сказать, уйдет ли он из «Монако» в случае продажи клуба Рыболовлевым. Александр должен отработать свой контракт до конца. Если новые владельцы посчитают нужным продать Головина, то они это сделают. Тут ничего личного — это бизнес. Рыболовлев очень многое сделал для «Монако». Благодаря ему монегаски являются одними из лидеров чемпионата Франции. Рыболовлеву надо отдать должное. В клубе все работают на высшем уровне», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Рыболовлев обратился к компании Raine Group для консультации по поводу продажи «Монако». Бизнесмен решил изучить стратегические возможности в отношении своей доли в клубе. Он принял это решение после того, как получил обращения от потенциально заинтересованных сторон. При этом нет гарантий, что в результате будет совершена какая-либо сделка.

Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).