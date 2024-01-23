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Гришин: «Надо отдать должное Рыболовлеву, он очень многое сделал для «Монако»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возможный уход владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева из клуба.

«Только Головин может сказать, уйдет ли он из «Монако» в случае продажи клуба Рыболовлевым. Александр должен отработать свой контракт до конца. Если новые владельцы посчитают нужным продать Головина, то они это сделают. Тут ничего личного — это бизнес. Рыболовлев очень многое сделал для «Монако». Благодаря ему монегаски являются одними из лидеров чемпионата Франции. Рыболовлеву надо отдать должное. В клубе все работают на высшем уровне», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Рыболовлев обратился к компании Raine Group для консультации по поводу продажи «Монако». Бизнесмен решил изучить стратегические возможности в отношении своей доли в клубе. Он принял это решение после того, как получил обращения от потенциально заинтересованных сторон. При этом нет гарантий, что в результате будет совершена какая-либо сделка.

Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-nado-otdat-dolzhnoe-ry-bolovlevu-on-ochen-mnogoe-sdelal-dlya-monako/
ФК Монако
Александр Гришин
Дмитрий Рыболовлев
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 И В Н П +/- О
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 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
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 Нант 18 5 3 10 20-30 18
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 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
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 Метц 18 4 4 10 16-28 16
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 Лион 18 4 4 10 17-30 16
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 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
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Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
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Реймс – Нант
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