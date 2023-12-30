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Сегодня, 13:35

Романцев считает, что Головин достиг уровня лучших футболистов Европы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил «СЭ», что считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом России в 2023 году.

«Наверное, Головин сейчас действительно заслуживает этого звания. Он объективно лучший. Он вырос. Он уходил хорошим игроком, а сейчас вырос еще сильнее. Это очень хороший пример для наших футболистов. Отношение к делу очевидно. Он один, в чужой стране, с другим менталитетом, но не остановился в росте, умудрился подтянуться до лучших европейских игроков», — сказал Романцев «СЭ».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Александр Головин
Олег Романцев
Футбол
ФК Монако
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2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
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