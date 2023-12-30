Романцев считает, что Головин достиг уровня лучших футболистов Европы

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил «СЭ», что считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом России в 2023 году.

«Наверное, Головин сейчас действительно заслуживает этого звания. Он объективно лучший. Он вырос. Он уходил хорошим игроком, а сейчас вырос еще сильнее. Это очень хороший пример для наших футболистов. Отношение к делу очевидно. Он один, в чужой стране, с другим менталитетом, но не остановился в росте, умудрился подтянуться до лучших европейских игроков», — сказал Романцев «СЭ».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.