Хавбек «Байера» Амири может перейти в «Марсель»

Полузащитник «Байера» Надим Амири может перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно, сообщает Get German Football News.

По данным источника, игроком сборной Германии также интересуется «Лион». Оба французских клуба намерены подписать хавбека в январе, но не исключено, что «Байер» не захочет отпускать своего футболиста.

Контракт Амири с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Амири провел восемь матчей за«Байер» во всех турнирах и сделал 1 ассист.