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Сегодня, 12:00

Хавбек «Байера» Амири может перейти в «Марсель»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Байера» Надим Амири может перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно, сообщает Get German Football News.

По данным источника, игроком сборной Германии также интересуется «Лион». Оба французских клуба намерены подписать хавбека в январе, но не исключено, что «Байер» не захочет отпускать своего футболиста.

Контракт Амири с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Амири провел восемь матчей за«Байер» во всех турнирах и сделал 1 ассист.

Футбол
ФК Байер
ФК Лион
ФК Марсель
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 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
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 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
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 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
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 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
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 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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