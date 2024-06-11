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Сегодня, 17:15

Романцев: «Каждое новое появление россиян в Европе доказывает, что наш футбол растет»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на то, что полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком прошедшего сезона в «Монако» по версии болельщиков.

— Ожидали, что французские болельщики признают Александра Головина лучшим игроком сезона в «Монако»?

— Искренне рад за этого упорного парня, сумевшего заявить о себе в чемпионате страны, воспитавшей таких звезд, как Копа, Фонтен, Платини, Зидан... Головин — пример не только для того же Тюкавина, но и для многих молодых футболистов, которые должны стараться выйти на такой же уровень! И это не только стимул для их роста. Ведь каждое новое появление россиян в Европе — лучшее доказательство того, что, несмотря ни на какие запреты, наш футбол растет и двигается вперед. И за это огромное спасибо Саше Головину!

В минувшем сезоне Головин сыграл в 27 матчах за «Монако» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав столько же результативных передач. 27-летний хавбек выступает за монегасков с 2018 года.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Александр Головин
Олег Романцев
Футбол
ФК Монако
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
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ПСЖ

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 8
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