«Реймс» уступил «Лорьяну» и продлил серию без побед до 7 игр
«Реймс» проиграл «Лорьяну» в домашнем матче 7-го тура лиги 1 — 1:3. Хозяева продлили безвыигрышную серию до 5 матчей и с двумя очками занимают предпоследнее место в таблице.
Чемпионат Франции
Лига 1
7-й тур
«Реймс» — «Лорьян» — 1:3 (1:0)
Голы: Кассама, 15 (1:0). Амель, 61 (1:1). Висса, 65 — с пенальти (1:2). Моффи, 80 (1:3).
Удаления: Кассама (Реймс), 70. Донис (Реймс), 90.
Судья: Лесаж.
17 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/