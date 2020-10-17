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«Реймс» уступил «Лорьяну» и продлил серию без побед до 7 игр

20:55

«Реймс» проиграл «Лорьяну» в домашнем матче 7-го тура лиги 1 — 1:3. Хозяева продлили безвыигрышную серию до 5 матчей и с двумя очками занимают предпоследнее место в таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

7-й тур

«Реймс» — «Лорьян» — 1:3 (1:0)

Голы: Кассама, 15 (1:0). Амель, 61 (1:1). Висса, 65 — с пенальти (1:2). Моффи, 80 (1:3).

Удаления: Кассама (Реймс), 70. Донис (Реймс), 90.

Судья: Лесаж.

17 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

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