«Ницца» в меньшинстве вырвала победу у «Бреста»

«Ницца» обыграла «Брест» (3:2) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличились Рони Лопеш, Хишем Будауи и Ассан Камара. У гостей дубль оформил Стив Мунье. «Ницца» играла в меньшинстве с 52-й минуты, прямую красную карточку получил Пьерр Ле Мелу.

«Ницца» имеет 49 очков и на данный момент занимает 9-е место. У «Бреста» 40 очков и 14-я позиция.

В параллельном матче «Ним» в гостях разгромил «Метц» — 3:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Ницца» — «Брест» — 3:2 (1:2)

Голы: Мунье, 4 (0:1). Рони Лопеш, 38 (1:1). Мунье, 43 (1:2). Будауи, 61 (2:2). Камара, 89 (3:2).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Аталь (Тюрам-Юльен, 56), Тодибо, Салиба, Данилюк (Пельмар, 80), Ле Мелу, Будауи (Ндой, 79), Рони Лопеш (Гуири, 66), Дольберг, Клод-Морис.

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Белькебла, Февр, Жан Лукас (Магнетти, 67), Шарбоннье (Ле Дуарон, 85), Мунье (Кардона, 80), Онора.

Предупреждения: Жан Лукас, 64. Тодибо, 70.

Удаление: Ле Мелу, 52.

Судья: Леонар (Франция).

9 мая. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Метц» — «Ним» — 0:3 (0:0)

Голы: Фомба, 61 (0:1). Рипар, 67 — с пенальти (0:2). Ферхат, 89 (0:3).

«Метц»: Укиджа, Бой (Куяте, 54), Юдоль, Сентонз, Бронн, Н`Дорам (Траоре, 66), Майга, Сарр, Булая (Вагнер, 59), Ньян (Амброз, 67), Яде (Гей, 59).

«Ним»: Рейне, Ландре, Уэда, Мелинг, Паке (Бюрнер, 76), Ферхат (Алинви, 90), Кубас (До, 83), Элиассон, Фомба, Коне (Шадли, 83), Рипар.

Предупреждения: Майга, 1. Мелинг, 69. Фомба, 70.

Судья: Летексье (Франция).

9 мая. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».