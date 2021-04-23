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Дубль Пайета помог «Марселю» обыграть «Реймс»

23 апреля 2021, 23:53
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«Марсель» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции победил «Реймс» (3:1). Дублем в составе южан отметился полузащитник Димитри Пайет.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

«Реймс» — «Марсель» — 1:3 (1:2)

Голы: Мбюкю, 38 (1:0). Пайет, 41 (1:1). Милик, 45+2 (1:2). Пайет, 76 (1:3).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Дукуре, Шавалерен (Драмме, 87), Кассама, Лопи (Маресич, 74), Диа (Кутеса, 87), Мбюкю (Зенели, 74), Туре (Сирхейс, 64).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Лирола, Камара (Ронжье, 40), Перрен (Луис Энрике, 75), Балерди, Гей, Пайет, Товен, Милик.

Предупреждение: Фас, 29.

Удаление: Фас, 69.

Судья: Ваттеллье.

23 апреля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

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