Дубль Пайета помог «Марселю» обыграть «Реймс»
«Марсель» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции победил «Реймс» (3:1). Дублем в составе южан отметился полузащитник Димитри Пайет.
Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур
«Реймс» — «Марсель» — 1:3 (1:2)
Голы: Мбюкю, 38 (1:0). Пайет, 41 (1:1). Милик, 45+2 (1:2). Пайет, 76 (1:3).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Дукуре, Шавалерен (Драмме, 87), Кассама, Лопи (Маресич, 74), Диа (Кутеса, 87), Мбюкю (Зенели, 74), Туре (Сирхейс, 64).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Лирола, Камара (Ронжье, 40), Перрен (Луис Энрике, 75), Балерди, Гей, Пайет, Товен, Милик.
Предупреждение: Фас, 29.
Удаление: Фас, 69.
Судья: Ваттеллье.
23 апреля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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