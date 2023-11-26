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Сегодня, 21:01

«Ренн» в домашнем матче обыграл «Реймс»

Алина Савинова
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«Ренн» дома обыграл «Реймс» в матче 13-го тура лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Амина Гуири, Бенжамена Буриго и Артура Теата. У гостей единственный гол забил Умар Диаките.

«Рейм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 20 очков. «Ренн» набрал 15 баллов и поднялся на 10-ю строчку.

Франция. Лига 1. 13-й тур
26 нояб, 19:05. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:1
Реймс
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Реймс
ФК Ренн
0
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«Нант» и «Гавр» сыграли вничью, «Монпелье» и «Лорьян» потерпели поражение в домашних матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 13 6 2 5 18-18 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
13
 Монпелье 12 3 4 5 16-17 13
14
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 1 : 1
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 1 : 0
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 2 : 3
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 1 : 3
26.11 17:00
Нант – Гавр
 0 : 0
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 3 : 1
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Эдон Жегрова

Эдон Жегрова

Лилль

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
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