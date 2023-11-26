«Ренн» в домашнем матче обыграл «Реймс»

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«Ренн» дома обыграл «Реймс» в матче 13-го тура лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Амина Гуири, Бенжамена Буриго и Артура Теата. У гостей единственный гол забил Умар Диаките.

«Рейм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 20 очков. «Ренн» набрал 15 баллов и поднялся на 10-ю строчку.