«Нант» и «Гавр» сыграли вничью, «Монпелье» и «Лорьян» потерпели поражение в домашних матчах

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«Монпелье» на своем стадионе проиграл «Бресту» в матче 13-го тура лиги 1 — 1:3.

В параллельной встрече турнира «Нант» и «Гавр» закончили безголевой ничьей. Матч проходил в Нанте. С 67-й минуты гости играли вдесятером. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не отметился результативными действиями.

«Лорьян» в домашнем матче чемпионата Франции проиграл «Метцу» — 2:3.

Турнирную таблицу чемпионата Франции можно посмотреть здесь.