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Сегодня, 18:55

«Нант» и «Гавр» сыграли вничью, «Монпелье» и «Лорьян» потерпели поражение в домашних матчах

Виктория Кравченко
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Игроки «Нанта» и «Гавра».
Фото AFP

«Монпелье» на своем стадионе проиграл «Бресту» в матче 13-го тура лиги 1 — 1:3.

Франция. Лига 1. 13-й тур
26 нояб, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:3
Брест

В параллельной встрече турнира «Нант» и «Гавр» закончили безголевой ничьей. Матч проходил в Нанте. С 67-й минуты гости играли вдесятером. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не отметился результативными действиями.

Франция. Лига 1. 13-й тур
26 нояб, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:0
Гавр

«Лорьян» в домашнем матче чемпионата Франции проиграл «Метцу» — 2:3.

Франция. Лига 1. 13-й тур
26 нояб, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:3
Метц

Турнирную таблицу чемпионата Франции можно посмотреть здесь.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Гавр
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК Монпелье
ФК Нант
0
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«Ницца» дома обыграла «Тулузу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
11
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
12
 Монпелье 12 3 4 5 16-17 13
13
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
14
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 1 : 1
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 1 : 0
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 2 : 3
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 1 : 3
26.11 17:00
Нант – Гавр
 0 : 0
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Эдон Жегрова

Эдон Жегрова

Лилль

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
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