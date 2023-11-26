«Нант» и «Гавр» сыграли вничью, «Монпелье» и «Лорьян» потерпели поражение в домашних матчах
«Монпелье» на своем стадионе проиграл «Бресту» в матче 13-го тура лиги 1 — 1:3.
В параллельной встрече турнира «Нант» и «Гавр» закончили безголевой ничьей. Матч проходил в Нанте. С 67-й минуты гости играли вдесятером. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не отметился результативными действиями.
«Лорьян» в домашнем матче чемпионата Франции проиграл «Метцу» — 2:3.
Турнирную таблицу чемпионата Франции можно посмотреть здесь.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|13
|8
|5
|0
|14-4
|29
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|4
|4
|16-13
|19
|
7
|Брест
|12
|5
|3
|4
|14-14
|18
|
8
|Гавр
|13
|3
|7
|3
|12-13
|16
|
9
|Метц
|13
|4
|4
|5
|15-20
|16
|
10
|Нант
|13
|4
|3
|6
|17-23
|15
|
11
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
12
|Монпелье
|12
|3
|4
|5
|16-17
|13
|
13
|Страсбур
|12
|3
|4
|5
|10-16
|13
|
14
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
15
|Тулуза
|13
|2
|6
|5
|13-17
|12
|
16
|Лорьян
|13
|2
|5
|6
|17-24
|11
|
17
|Клермон Фут
|12
|2
|3
|7
|8-17
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|23:00
|
ПСЖ – Монако
|5 : 2
|25.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 3
|25.11
|23:00
|
Страсбур – Марсель
|1 : 1
|26.11
|15:00
|
Ницца – Тулуза
|1 : 0
|26.11
|17:00
|
Лорьян – Метц
|2 : 3
|26.11
|17:00
|
Монпелье – Брест
|1 : 3
|26.11
|17:00
|
Нант – Гавр
|0 : 0
|26.11
|19:05
|
Ренн – Реймс
|- : -
|26.11
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Эдон Жегрова
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
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